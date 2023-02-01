СБУ расследует причастность строительных компаний нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, структуры участвовали в схемах по легализации средств в пользу Медведчука и его бывшего коллеги из запрещенной ОПЗЖ Тараса Козака. Схемы тоже работали на пользу других граждан России и Беларуси, в отношении которых действовали санкции СНБО, стран ЕС и США.

СБУ заявила, что сейчас ликвидирует все незаконные схемы и каналы легализации финансовых активов, используемых злоумышленниками. Речь идет о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков оффшорами и российскими банками и направлении денег от продажи недвижимости на финансирование. « действий, вредящих государственной безопасности».

— Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски в местах проживания чиновников и офисах строительных компаний, — говорится в сообщении.

Следственные действия происходят по ст. 437 ( планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 110-2 ( финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Напомним, что сегодня правоохранители приходили с обысками к олигарху Игорю Коломойскому , бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову и еще ряду лиц.