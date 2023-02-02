В Минюсте рассказали, что российскому олигарху Олегу Дерипаске кроме глиноземного завода в Николаеве принадлежат активы еще 10 предприятий. В частности, на территории Николаевской области зарегистрировано пять предприятий и один благотворительный фонд.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Продолжается рассмотрение иска Министерства юстиции Украины к российскому олигарху Олегу Дерипаске и ТК ПАО «Объединенная Компания «Русал» о применении санкций. Министерство в своих исковых требованиях просит взыскать в доход государства ряд активов, которыми Дерипаска владеет в Украине из-за групп связанных компаний.
Речь идет о значительном количестве нежилой и производственной недвижимости, промышленной и автомобильной техники, денежных средствах и корпоративных правах юридических лиц, связанных с МК ПАО «Объединенная Компания «Русал» МК ПАО «ЭН+ ГРУПП», а именно:
Как известно, Олег Дерипаска - один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту РФ Владимир Путин. Он контролирует или владеет значительными долями групп компаний «Русал» (один из крупнейших мировых производителей алюминия), «Базовый элемент», «ЭН+ ГРУПП». Дерипаска владеет военно-промышленной компанией, осуществляющей контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины.
Напомним, 10 января Министерство юстиции подало иск против Дерипаски в Высший антикоррупционный суд о применении санкции о взыскании активов в доход государства. В Офисе генпрокурора сообщают об аресте имущества Николаевского глиноземного завода.
В апреле суд арестовал корпоративные права и имущество общества, подконтрольного Дерипаске. Оно поставляло материалы для оборонного комплекса России, в частности для изготовления российского тактического ракетного комплекса «Точка «У».
В Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией.
Ранее сообщалось, что Николаевский глиноземный завод, Югцемент и Оператор газотранспортной системы Николаевгаз стали крупнейшими загрязнителями атмосферного воздуха в 2021 году. Алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе с понижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.
Также, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким желает, чтобы Николаевский глиноземный завод, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, после перехода в госсобственность производил сырье для производства алюминия в Европе.
В Минюсте рассказали, что российскому олигарху Олегу Дерипаске кроме глиноземного завода в Николаеве принадлежат активы еще 10 предприятий. В частности, на территории Николаевской области зарегистрировано пять предприятий и один благотворительный фонд.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Продолжается рассмотрение иска Министерства юстиции Украины к российскому олигарху Олегу Дерипаске и ТК ПАО «Объединенная Компания «Русал» о применении санкций. Министерство в своих исковых требованиях просит взыскать в доход государства ряд активов, которыми Дерипаска владеет в Украине из-за групп связанных компаний.
Речь идет о значительном количестве нежилой и производственной недвижимости, промышленной и автомобильной техники, денежных средствах и корпоративных правах юридических лиц, связанных с МК ПАО «Объединенная Компания «Русал» МК ПАО «ЭН+ ГРУПП», а именно:
Как известно, Олег Дерипаска - один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту РФ Владимир Путин. Он контролирует или владеет значительными долями групп компаний «Русал» (один из крупнейших мировых производителей алюминия), «Базовый элемент», «ЭН+ ГРУПП». Дерипаска владеет военно-промышленной компанией, осуществляющей контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины.
Напомним, 10 января Министерство юстиции подало иск против Дерипаски в Высший антикоррупционный суд о применении санкции о взыскании активов в доход государства. В Офисе генпрокурора сообщают об аресте имущества Николаевского глиноземного завода.
В апреле суд арестовал корпоративные права и имущество общества, подконтрольного Дерипаске. Оно поставляло материалы для оборонного комплекса России, в частности для изготовления российского тактического ракетного комплекса «Точка «У».
В Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией.
Ранее сообщалось, что Николаевский глиноземный завод, Югцемент и Оператор газотранспортной системы Николаевгаз стали крупнейшими загрязнителями атмосферного воздуха в 2021 году. Алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе с понижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.
Также, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким желает, чтобы Николаевский глиноземный завод, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, после перехода в госсобственность производил сырье для производства алюминия в Европе.