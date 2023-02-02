В Минюсте рассказали, что российскому олигарху Олегу Дерипаске кроме глиноземного завода в Николаеве принадлежат активы еще 10 предприятий. В частности, на территории Николаевской области зарегистрировано пять предприятий и один благотворительный фонд.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Продолжается рассмотрение иска Министерства юстиции Украины к российскому олигарху Олегу Дерипаске и ТК ПАО «Объединенная Компания «Русал» о применении санкций. Министерство в своих исковых требованиях просит взыскать в доход государства ряд активов, которыми Дерипаска владеет в Украине из-за групп связанных компаний.

Речь идет о значительном количестве нежилой и производственной недвижимости, промышленной и автомобильной техники, денежных средствах и корпоративных правах юридических лиц, связанных с МК ПАО «Объединенная Компания «Русал» МК ПАО «ЭН+ ГРУПП», а именно:

100% доли ООО «Глуховский Карьер кварцитов";

100% доли ООО «Николаевский глиноземный завод";

100% доли ООО «Компания «Алюминий Украины»;

100% доли ООО «Гуардон Украины";

100% доли ООО «Сервисный центр «Металлург»;

100% доли ООО «ВРЕМЯ ИТ», 100% доли ООО «Охрана МГЗ»;

100% доли ООО «Центр учета Николаев»;

100% доли Николаевского благотворительного фонда «Центр социальных программ»;

100% доли ООО «Запорожолюминторг»;

29,53% общей стоимости акций АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»;

100% доли ЧАО «Хустский карьер»;

100% доли ЧАО «Жежеловский карьер».

Как известно, Олег Дерипаска - один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту РФ Владимир Путин. Он контролирует или владеет значительными долями групп компаний «Русал» (один из крупнейших мировых производителей алюминия), «Базовый элемент», «ЭН+ ГРУПП». Дерипаска владеет военно-промышленной компанией, осуществляющей контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины.

Напомним, 10 января Министерство юстиции подало иск против Дерипаски в Высший антикоррупционный суд о применении санкции о взыскании активов в доход государства. В Офисе генпрокурора сообщают об аресте имущества Николаевского глиноземного завода.

В апреле суд арестовал корпоративные права и имущество общества, подконтрольного Дерипаске. Оно поставляло материалы для оборонного комплекса России, в частности для изготовления российского тактического ракетного комплекса «Точка «У».

В Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией.

Ранее сообщалось, что Николаевский глиноземный завод, Югцемент и Оператор газотранспортной системы Николаевгаз стали крупнейшими загрязнителями атмосферного воздуха в 2021 году. Алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе с понижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.