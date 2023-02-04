Член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский рассказал, сколько танков нужно, чтобы освободить все украинские территории.

— Чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков, – отметил Вениславский.

По словам Вениславского, пока тех танков, которые нам обещают партнеры, а это сейчас максимум 143 единиц техники, будет маловато для полноценного освобождения территорий, находящихся под оккупацией России.

Напомним, сегодня во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Британии Риши Сунак заверил, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь как можно скорее прибыла на фронт.

Тем временем Норвегия отправит боевые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, вероятнее всего – в конце марта.