В новом пакете помощи Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину ракет большой дальности до 150 километров.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
– Мы передаем GLSDB, которые позволят Украине отвоевывать свои территории, – отметил бригадный генерал.
Таким образом Райдер ответил на вопросы журналистов о том, предоставляют ли эти снаряды Киеву, чтобы освободить Крым.
Напомним, 3 февраля США официально предоставили очередной крупный пакет военной помощи для Украины. Кроме того, Минфин США ввел новые санкции против страны-агрессора – в список ограничений попали физические и юридические лица.
В новом пакете помощи Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину ракет большой дальности до 150 километров.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
– Мы передаем GLSDB, которые позволят Украине отвоевывать свои территории, – отметил бригадный генерал.
Таким образом Райдер ответил на вопросы журналистов о том, предоставляют ли эти снаряды Киеву, чтобы освободить Крым.
Напомним, 3 февраля США официально предоставили очередной крупный пакет военной помощи для Украины. Кроме того, Минфин США ввел новые санкции против страны-агрессора – в список ограничений попали физические и юридические лица.