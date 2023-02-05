В новом пакете помощи Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину ракет большой дальности до 150 километров.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

– Мы передаем GLSDB, которые позволят Украине отвоевывать свои территории, – отметил бригадный генерал. Таким образом Райдер ответил на вопросы журналистов о том, предоставляют ли эти снаряды Киеву, чтобы освободить Крым.