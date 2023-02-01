Минфин США ввел новые санкции против страны-агрессора – в список ограничений попали физические и юридические лица.

Об этом сообщает официальный сайт американского Минфина.

По информации ведомства, санкции были введены против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.

- Отчаянные попытки России использовать прокси-серверы, чтобы обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и подорожали для российского военно-промышленного комплекса восстановление поставок военной машины Путина, - сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.

Известно, что нынешние санкции касаются организаций в Болгарии, Израиле, Кипре, Латвии и Сингапуре.

Санкции были введены против торговца оружием из России и Кипра Игоря Зименкова и его сына Джонатана. Они участвовали в проектах, связанных с обороноспособностью страны-агрессора. Они использовали подставные компании для того, чтобы оплачивать проекты, связанные с оборонной промышленностью России.

Ранее Австралия ввела санкции против Ирана за поставку дронов России.