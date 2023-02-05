Кабинет министров Украины объяснил, кто из женщин-чиновников может пересекать государственную границу.
Об этом сообщает прессслужба « Правительство онлайн » в Telegram.
Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако женщины-чиновники, имеющие несовершеннолетних детей, могут беспрепятственно посещать их за границей.
Условия пересечения границы для женщин-чиновников, имеющих детей до 18 лет:
Никаких других документов для выезда женщины-чиновника к ребенку за границу не требуется.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.
Кабинет министров Украины объяснил, кто из женщин-чиновников может пересекать государственную границу.
Об этом сообщает прессслужба « Правительство онлайн » в Telegram.
Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако женщины-чиновники, имеющие несовершеннолетних детей, могут беспрепятственно посещать их за границей.
Условия пересечения границы для женщин-чиновников, имеющих детей до 18 лет:
Никаких других документов для выезда женщины-чиновника к ребенку за границу не требуется.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.