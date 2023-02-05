Кабинет министров Украины объяснил, кто из женщин-чиновников может пересекать государственную границу.

Об этом сообщает прессслужба « Правительство онлайн » в Telegram.

Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако женщины-чиновники, имеющие несовершеннолетних детей, могут беспрепятственно посещать их за границей.

Условия пересечения границы для женщин-чиновников, имеющих детей до 18 лет:

свидетельство о рождении или заверенная его копия или другой документ, удостоверяющий, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка;

отметки в базе ГНСУ о пересечении украинской границы ребенком или детьми;

в случае отсутствия сведения о пересечении границы нужно иметь справку о пребывании ребенка или детей на консульском учете в другой стране;

также пересекать границу женщина-чиновник может непосредственно с ребенком или детьми.

Никаких других документов для выезда женщины-чиновника к ребенку за границу не требуется.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.