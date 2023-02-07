Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении сегодня, 7 февраля, было принято на заседании Верховной Рады.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
— Рада назначила Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины, - написал он.
По его словам, представлял новоназначенного главу МВД премьер-министр Денис Шмигаль.
За назначение Клименко проголосовали 321 народный депутат.
Голосование по фракциям:
Напомним, что в Верховной Раде в понедельник, 6 февраля, было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.
Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении сегодня, 7 февраля, было принято на заседании Верховной Рады.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
— Рада назначила Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины, - написал он.
По его словам, представлял новоназначенного главу МВД премьер-министр Денис Шмигаль.
За назначение Клименко проголосовали 321 народный депутат.
Голосование по фракциям:
Напомним, что в Верховной Раде в понедельник, 6 февраля, было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.