Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении сегодня, 7 февраля, было принято на заседании Верховной Рады.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

— Рада назначила Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины, - написал он.

По его словам, представлял новоназначенного главу МВД премьер-министр Денис Шмигаль.

За назначение Клименко проголосовали 321 народный депутат.

Голосование по фракциям:

«Слуга народа» - 224

«Европейская солидарность» - 0

«Родина» - 18

«Платформа за жизнь и мир» - 18

«За будущее» – 13

«Голос» - 1

«Доверие» - 13

«Восстановление Украины» - 17

Внефракционные – 17

Напомним, что в Верховной Раде в понедельник, 6 февраля, было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.