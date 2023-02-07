Российская армия с 10 октября по конец января выпустила по украинской энергосистеме около 700 крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed-136. В общей сложности во время атак погибли 98 энергетиков, ранены вдвое больше.

Об этом в интервью Liga.net рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

В результате обстрела энергетических объектов Россия практически разбила инфраструктуру в восьми регионах, в частности в Донецкой, Луганской, Херсонской, Одесской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Энергетическая инфраструктура страны повреждена на 50%.

Также из-за этих атак в вечерние часы суток Украине не хватает примерно 4—5 ГВт электроэнергии. В пик при общей потребности энергосистемы более 17 ГВт, украинские электростанции производят 13—14 ГВт электроэнергии в час.

Самая сложная ситуация в энергосистеме в Одесской области, где были ракетные атаки на местные подстанции. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Каждые несколько часов увеличивается количество потребителей, восстановивших подачу света.

Последняя атака на украинскую энергосистему была 26 января: ночью были дроны, а утром ракеты. В Киевской области было попадание в энергетический объект. В Одесской области – в два объекта энергоинфраструктуры. Противовоздушная оборона сбила 47 из 55 ракет. В результате дроновых и ракетных атак погибли 11 человек.

Напомним, что в Николаевской области с начала ноября возобновили электроснабжение в 72 из 85 деоккупированных городов и сел, что составляет почти 84,7% потребителей, которые выживали под обстрелами без электричества более восьми месяцев.