Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что даже с ее помилованием экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили не освободят из заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

Саломе Зурабишвили выступила с заявлением по поводу решения суда по делу Саакашвили. Она отметила, что не может обсуждать справедливость или несправедливость этого решения, однако по оценке этого решения грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации.

Саломе Зурабишвили заявила, что Михеил Саакашвили не может быть освобожден даже в случае помилования, потому что его обвиняют еще по трем делам.

— Перевод стрелок на президента ничего не даст, кроме как в очередной раз введет общественность в заблуждение. Вроде бы все, и те, и другие, не знают, что Михеила Саакашвили не освободят по президентскому помилованию. Никакое президентское помилование не поможет этой взаимной дискредитации, потому что это лишь выражение индивидуальной и личной воли президента, а не признак нового подхода режима или реальной деполяризации, который требует от нас Европа, — заявила она.

При этом Саломе Зурабишвили добавила, что «страна не сможет восстановить свое лицо и репутацию» с помилованием.

В том, что доверие к Грузии пошатнулось, Саломе Зурабишвили обвинило как правящую партию, так и оппозицию.

— Все должны перестать спекулировать и играть с будущим этой страны, взять на себя ответственность и перестать портить ее имидж. Этот вопрос следует убрать из политической повестки дня Грузии и дать этой стране возможность дышать, жить, развиваться и получить статус почетного кандидата в Евросоюз!, — отметила она.

Ранее городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов экспрезидента Михеила Саакашвили отсрочить исполнение приговора или освободить его.

Как сообщалось, вечером 1 октября 2021 года власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране возбуждены уголовные дела.

Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».

В начале февраля 2023 года МИД Украины назвал психологическим и физическим насилием действия грузинской удачи по отношению к гражданину Украины Михеилу Саакашвили, призвав Грузию прекратить эту пытку и передать осужденному Украине.

Страны Балтии также призвали правительство Грузии отпустить бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.