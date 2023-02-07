Страны Балтии призвали правительство Грузии отпустить бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение глав МИД Литвы, Эстонии и Латвии.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что отправка Саакашвили на лечение была бы лучшим решением для всех сторон.

«Увольнение Михаила Саакашвили для лечения за границей было бы лучшим решением — для него, для его семьи и ради европейского будущего Грузии», — написал он в Twitter.

В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн готов предоставить медицинскую экспертизу для лечения Саакашвили.

«Мы обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призываем предоставить ему возможность лечиться за границей. Эстония готова предоставить медицинскую экспертизу для его лечения. Этот шаг также важен для уменьшения поляризации в обществе», — написал он в Twitter.

В то же время, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Грузию обеспечить надлежащее лечение Саакашвили.

«Все большее беспокойство относительно здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Я призываю грузинские власти обеспечить надлежащее лечение и не допустить ухудшения его состояния», — написал министр в Twitter.

Ранее городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов экспрезидента Михеила Саакашвили отсрочить исполнение приговора или уволить его.

Как сообщалось, вечером 1 октября 2021 года власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране возбуждены уголовные дела.

Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».

В начале февраля 2023 года МИД Украины назвало психологическим и физическим насилием действия грузинской удачи по отношению к гражданину Украины Михеилу Саакашвили, призвав Грузию прекратить эту пытку и передать осужденному Украине.