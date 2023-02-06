Городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов экспрезидента Михеила Саакашвили отсрочить исполнение приговора или уволить его.

Об этом сообщают местные СМИ.

Решение принял судья Георгий Аревадзе. Адвокаты просили отсрочить срок наказания или уволить Саакашвили. Ходатайство рассматривали около двух месяцев.

Михеил Саакашвили, имеющий украинское гражданство, был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, когда он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Ему предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией. Статья за незаконное пересечение границы Грузии предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Грузии политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани (3 года лишения свободы) и избиении депутата Валерия Гелашвили (6 лет). Также он фигурирует по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погроме телекомпании «Имеди».

Как сообщалось, вечером 1 октября 2021 года власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране возбуждены уголовные дела.

Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».