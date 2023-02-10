Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в составе украинских делегаций приняла участие в состоявшемся в Страсбурге заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
— Открыли заседание с минуты молчания по жертвам ужасного землетрясения в Турции и Сирии. В повестке много вопросов. В том числе запрос Турции на гуманитарную помощь, – рассказала Анна Замазеева.
По ее словам, на заседании также рассмотрели вопросы текущей ситуации городов и регионов Украины: «Информируем представителей местного самоуправления Европы о ситуации в украинских общинах, о восстановлении деоккупированных территорий, об обеспечении граждан самым необходимым в условиях войны».
— И скажу вам откровенно после общения с представителями местного самоуправления Европы, у меня нет ощущения, что Европа устала от Украины! Мы – часть Европы и вместе работаем на Победу! – добавила председатель облсовета.
Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что партнеры из Дании будут самостоятельно организовывать тендерные процедуры, чтобы исключить любые коррупционные риски при восстановлении города.
Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в составе украинских делегаций приняла участие в состоявшемся в Страсбурге заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
— Открыли заседание с минуты молчания по жертвам ужасного землетрясения в Турции и Сирии. В повестке много вопросов. В том числе запрос Турции на гуманитарную помощь, – рассказала Анна Замазеева.
По ее словам, на заседании также рассмотрели вопросы текущей ситуации городов и регионов Украины: «Информируем представителей местного самоуправления Европы о ситуации в украинских общинах, о восстановлении деоккупированных территорий, об обеспечении граждан самым необходимым в условиях войны».
— И скажу вам откровенно после общения с представителями местного самоуправления Европы, у меня нет ощущения, что Европа устала от Украины! Мы – часть Европы и вместе работаем на Победу! – добавила председатель облсовета.
Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что партнеры из Дании будут самостоятельно организовывать тендерные процедуры, чтобы исключить любые коррупционные риски при восстановлении города.