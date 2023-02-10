Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в составе украинских делегаций приняла участие в состоявшемся в Страсбурге заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Открыли заседание с минуты молчания по жертвам ужасного землетрясения в Турции и Сирии. В повестке много вопросов. В том числе запрос Турции на гуманитарную помощь, – рассказала Анна Замазеева.

По ее словам, на заседании также рассмотрели вопросы текущей ситуации городов и регионов Украины: «Информируем представителей местного самоуправления Европы о ситуации в украинских общинах, о восстановлении деоккупированных территорий, об обеспечении граждан самым необходимым в условиях войны».

— И скажу вам откровенно после общения с представителями местного самоуправления Европы, у меня нет ощущения, что Европа устала от Украины! Мы – часть Европы и вместе работаем на Победу! – добавила председатель облсовета.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что партнеры из Дании будут самостоятельно организовывать тендерные процедуры, чтобы исключить любые коррупционные риски при восстановлении города.