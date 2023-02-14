Власти Николаева обсуждали с Данией возможное строительство военных кораблей на территории города.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в интервью проекту «Подкаст. Решительная Николаевщина» издание «Рубрика».

— Я уже говорил, что у Дании один из главных приоритетов – развитие экономики. Она видит Украину не только как рынок сбыта своих товаров или услуг, а именно партнером и местом для инвестиций. Этот вопрос также обсуждался, но не так подробно, чтобы я мог сказать какие-то интересные детали. Этот вопрос сейчас нами готовится, мы будем общаться и готовить наши проекты. Думаю, что Данию они заинтересуют, потому что видят наши возможности, наше прошлое, нашу профессиональную подготовку, – сказал он.