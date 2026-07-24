 Біля Кульбакиного зіткнулися 2 автомобілі: двох людей госпіталізували

  • пʼятниця

    24 липня, 2026

  • 22.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 12:20, 24 липня, 2026

Біля Кульбакиного зіткнулися 2 автомобілі: двох людей госпіталізували

ДТП біля Кульбакіного. Фото поліція МиколаївщиниДТП біля Кульбакиного. Фото поліція Миколаївщини

Поблизу мікрорайону Кульбакине ввечері 23 липня зіткнулися Hyundai Santa Fe та Tesla Model S.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Унаслідок ДТП 30-річний водій і 51-річний пасажир Hyundai отримали травми та були госпіталізовані. 39-річний водій Tesla не постраждав. Після зіткнення Hyundai загорівся, пожежу загасили рятувальники.

Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини аварії.

ДТП біля Кульбакіного. Фото поліція МиколаївщиниДТП біля Кульбакиного. Фото поліція Миколаївщини
ДТП біля Кульбакіного. Фото поліція МиколаївщиниДТП біля Кульбакиного. Фото поліція Миколаївщини

Варто нагадати, що у Вознесенському районі Миколаївської області фургон Mercedes-Benz зіткнувся з вантажним потягом. Загинув 61-річний водій автомобіля.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: ДТП

У Миколаєві водій Renault збив 5-річного хлопчика на самокаті
На проспекті Богоявленському мопед збив жінку, яка переходила дорогу поза «зеброю»
Фургон зіткнувся з вантажним потягом на Миколаївщині: водій загинув
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві сформували робочу групу для розробки правил розміщення реклами

Альона Коханчук
новини
Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева та вивчають їх адаптацію до спеки

Альона Коханчук
новини
Новобузька міськрада просить повернути громаді статус території можливих бойових дій

Аліна Квітко
новини
У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт

Юлія Лук’яненко
новини
Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДТП

Фургон зіткнувся з вантажним потягом на Миколаївщині: водій загинув
На проспекті Богоявленському мопед збив жінку, яка переходила дорогу поза «зеброю»
У Миколаєві водій Renault збив 5-річного хлопчика на самокаті

Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева та вивчають їх адаптацію до спеки

Влада Миколаєва хоче купити два приміщення під укриття для Академії дитячої творчості: для цього створили робочу групу

5 годин тому

На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджені портові обʼєкти та АЗС

Головне сьогодні