Біля Кульбакиного зіткнулися 2 автомобілі: двох людей госпіталізували

ДТП біля Кульбакиного. Фото поліція Миколаївщини

Поблизу мікрорайону Кульбакине ввечері 23 липня зіткнулися Hyundai Santa Fe та Tesla Model S.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Унаслідок ДТП 30-річний водій і 51-річний пасажир Hyundai отримали травми та були госпіталізовані. 39-річний водій Tesla не постраждав. Після зіткнення Hyundai загорівся, пожежу загасили рятувальники.

Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини аварії.

ДТП біля Кульбакиного. Фото поліція Миколаївщини

ДТП біля Кульбакиного. Фото поліція Миколаївщини

Варто нагадати, що у Вознесенському районі Миколаївської області фургон Mercedes-Benz зіткнувся з вантажним потягом. Загинув 61-річний водій автомобіля.