Біля Кульбакиного зіткнулися 2 автомобілі: двох людей госпіталізували
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Поблизу мікрорайону Кульбакине ввечері 23 липня зіткнулися Hyundai Santa Fe та Tesla Model S.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Унаслідок ДТП 30-річний водій і 51-річний пасажир Hyundai отримали травми та були госпіталізовані. 39-річний водій Tesla не постраждав. Після зіткнення Hyundai загорівся, пожежу загасили рятувальники.
Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини аварії.
Варто нагадати, що у Вознесенському районі Миколаївської області фургон Mercedes-Benz зіткнувся з вантажним потягом. Загинув 61-річний водій автомобіля.
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