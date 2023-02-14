Контролируемая ситуация в городе позволяет николаевцам возвращаться домой. После начала полномасштабного вторжения и деоккупации Херсона около 100 тысяч горожан вернулись в Николаев и к мирной жизни в нем.

Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич в подкасте «Решительная Николаевщина».

По его словам, вопросы восстановления Николаева прорабатываются, но ситуация в городе контролируется. Решается вопрос водоснабжения, производится замена разрушенных котельных новыми и растет количество точек забора воды.

— На сегодня ситуация в городе контролируемая и позволяет николаевцам не просто жить, а еще многим возвращаться. Я думаю, что около 100 тысяч николаевцев за все время после декупации Херсона вернулись в город. Главный вопрос водоснабжения у нас решается, количество точек забора воды увеличивается. Наши котельные оборудовали скважинами, добываем воду и очищаем ее, запускаем в систему. Достаточное количество газа. А также нам помогли с приобретением новых котельных, которые могут быть перенесены на места разрушенных от ракетных ударов котельных, подключены к сети и обогревать нужные микрорайоны, – рассказал Александр Сенкевич.

Также мэр сообщил, что вместе с Антикоррупционной Инициативой ЕС они планируют сделать Николаев одним из самых прозрачных городов. Особенно это касается распределения и использования внебюджетных средств.

— Благодаря нашим партнерам мы имеем четкий план, придерживаемся этого плана и хотим вместе с Европейской антикоррупционной инициативой стать одним из самых прозрачных городов, особенно в плане распределения, использование этих внебюджетных средств примером того, как сотрудничать с иностранными партнерами в направлении восстановления, – поделился он.

Напомним, ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий ком сообщал, что в течение последних шести недель в город вернулось около 70 тысяч человек . Вернувшихся в частные дома жителей просят обращаться в полицию и ГСЧС для обследования дома на наличие неразорванных боеприпасов .