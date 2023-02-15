Суд наложил арест на имущество экс-замглавы Баштанского райсовета Татьяны Мезиной. Также прокуратура уже направила ходатайство об аресте дома и сельхозкомплекса бывшего мэра Снигиревки Александра Ларченко.

Об этом стало известно во время пресс-конференции руководителя Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Казака 15 февраля, пишут «НикВести».

Татьяна Мезина Александр Ларченко

В частности, в сентябре 2022 года определением суда наложен арест на имущество Татьяны Мезиной. Речь идет о квартире в Снигиревке площадью 67 м2, квартиру в Николаеве площадью 47 м2 и земельный участок площадью 2 гектара.

Также в начале февраля текущего года в суд направлены два ходатайства о наложении ареста на имущество Александра Ларченко: имущественный комплекс площадью 474,6 м2 и жилой дом в Снегиревке площадью 112,6 м2. Ходатайства находятся на рассмотрении суда.

Кроме того, ранее был проведен обыск в его имущественном комплексе, в ходе которого выявлено и изъято более 90 тонн ячменя и сельскохозяйственную технику: 2 комбайна, 4 жатка для зерновых культур, 3 дисковых бороны, трактор, сеялку, культиватор и опрыскиватель гидравлический прицепной.

По подозреваемому Юрию Барбашеву зарегистрированное имущество, на которое можно наложить арест, не найдено.

Ранее глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, скрылись вместе с россиянами.

По информации Николаевской областной прокуратуры эксмер Снигиревки Александр Ларченко, николаевский сепаратист Юрий Барбашов, во время оккупации руководивший администрацией захватчиков, и бывшая заместитель председателя Баштанского райсовета Татьяна Мезина скрываются в Крыму.

Напомним, в августе в то время оккупированной российскими войсками Снигиревке Николаевской области россияне назначили бывшего журналиста из Николаева сепаратиста Юрия Барбашова «руководителем военной администрации».

В начале декабря 2022 правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки Александру Ларченко, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «заместителя председателя военно-гражданской администрации». Находясь на временно оккупированной территории Снигиревской области, он добровольно согласился на предложение оккупантов и занял должность так называемого «заместителя председателя военно-гражданской администрации города Снигиревка и Снигиревского района».

Кроме того, в декабре Баштанский районный совет уволил подозреваемую в коллаборационизме заместитель председателя Татьяну Мезину за систематическое невыполнение служебных обязанностей. СБУ сообщила ей о подозрении еще в начале мая после того, как она помогала оккупантам склонить жителей Снигиревки к сотрудничеству и организовывать псевдореферендум.

Также сообщалось, что «голосование» на псевдорефрендуме за «присоединение» Снигиревки к РФ организовывали Татьяна Мезина и Александр Ларченко.