Западные союзники согласились нарастить производство боеприпасов. Поскольку помощь Украине в борьбе с российской агрессией требует много ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует The Guardian.

- Я приветствую новые обещания поддержки, сделанные союзниками по НАТО, включая увеличение оружия Украине и военную подготовку, - заявил Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что у Украины «есть окно возможностей, чтобы перегнуть весы, и здесь время имеет важное значение».

На вопрос, есть ли обеспокоенность тем, что у Украины могут закончиться боеприпасы, Йенс Столтенберг сказал, что страны НАТО подписали контракты, по которым они соглашаются увеличить производство боеприпасов.

При этом генсек НАТО заметил, что действительно наблюдаются огромные затраты на боеприпасы.

— Мы рассматривали этот вопрос со странами-членами НАТО и видим, что дела двигаются в правильном направлении, — сказал он.

Он также добавил, что война в Украине «становится жестокой войной на истощение и войной материально-технического обеспечения».