Николаевская областная прокуратура проверяет несколько фактов махинаций с гуманитарной помощью и причастности к ним бывшего депутата городского совета Владислава Ентина.

Об этом стало известно во время пресс-конференции главы Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Казака, сообщают «НикВести».

— У нас есть три уголовных производства, где уже сообщено о подозрении. Среди них есть один адвокат. Досудебное расследование продолжается. Проверяются факты причастности его к совершению других уголовных правонарушений по указанной статье. Возможно, еще будут дополнительно выдвинуты подозрения, – сказал Дмитрий Казак.

Напомним, имеющий статус адвоката Владислав Ентин является владельцем компании по поставке бутылированной воды под брендом «H2O». Он подозреваемый по делу о хищении бочек для хранения воды стоимостью примерно 800 тысяч гривен.

По данным НикВести от источников в органах прокуратуры следствие подозревает Владислава Ентина в присвоении 31 емкостей для хранения питьевой воды объемом 5 тысяч литров и 12 по 1 тысячу литров. Эти бочки были получены от благотворительной организации для помощи жителям Николаева. Их стоимость оценена в 800 тысяч гривен. Производство ведется по статьям «Мошенничество в особо крупных размерах» (часть 4 статьи 190 УКУ) и «Использование гуманитарной помощи в значительном размере с целью получения прибыли во время военного положения» (статья 201-2 УКУ).

Владислава Ентина подозревают в том, что он установил эти бочки в киосках компании по поставке воды под брендом «H2O», которая получала за это прибыль.

Напомним, что в октябре 2018 года в мэрии Николаева началась стычка, в результате которой Владислав Ентин достал пистолет и предупредил, что у него есть разрешение на оружие и в следующий раз он будет защищать себя им. Использование оружия в помещении местного парламента вызвало негодование некоторых коллег депутата. Позже он объяснил, что достал оружие случайно, когда искал ключ в сумке.