На территории Николаевской области зафиксировали дрон «неизвестного происхождения». Его изучением уже занимается Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— В Николаевской области приземлили или приземлился сам дрон неизвестного происхождения. Я его видел. Очень похоже, что он не русский. Сейчас Главное управление разведки выясняет эту информацию, – сказал он.

Следует отметить, что в конце 2022 года Иран переправил в Россию партию боевых беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на собственные источники. По данным издания, речь идет не о дронах-камикадзе «Шахед», а о более сложных беспилотных аппаратах, позволяющих наносить ракетные удары с большого расстояния.

Напомним, россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами, большинство из которых уничтожило ПВО. Есть попадания на Севере и Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ночью, 16 февраля, российский корабель из акватории Черного моря выпустил восемь ракет типа «Калибр». Силы ПВО сбили все восемь ракет, шесть над Николаевской областью и две над Херсонской областью.