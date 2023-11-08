У Вознесенському районі 493 об'єкти внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Про це у вівторок, 7 листопада, під час брифінгу розповіла виконувачка функцій і повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації, заступниця начальника РВА Антоніна Шарата, повідомили у Миколаївській ОВА.

«Це в основному житловий сектор, багатоповерхівки, є пошкоджені й об'єкти соціальної сфери, школи, дитячі садки й заклади охорони здоров'я. Також була пошкоджена транспортна інфраструктура — три мости повністю зруйновано та один пошкоджено. Тобто наш район зазнав достатніх збитків», — зазначила вона.

Що стосується закладів освіти, то за словами Антоніни Шарати в Вознесенському районі майже всі ці об'єкти відновлені.

Так, протягом 2022-2023 років Вознесенською громадою відновлено чотири школи, три дитячих садочки та один заклад вищої освіти.

Також за кошти місцевого бюджету було відновлено по одному дитячому садочку в Бузькій та Олександрівській громадах, на що громадами було виділено 775 тисяч гривень.

Ще виконувачка функцій і повноважень начальника Вознесенської РВА додала, що Олександрівська громада отримала державну субвенцію у вигляді 22,5 мільйона гривень на нове будівництво протирадіаційного укриття в ліцеї. Також громада на умовах співфінансування інвестувала 7,5 мільйона гривень з місцевого бюджету. Наразі на цьому об'єкті тривають роботи.

Щодо житлової інфраструктури Антоніна Шарата поінформувала, що в Вознесенській громаді коштом місцевого бюджету відновлено вісім багатоповерхівок та 43 приватних будинки. А в Бузькій громаді власними коштами відбудовано 20 житлових будинків.

«Окрім цього, 146 наших громадян подали заяви по державній програмі «єВідновлення» щодо пошкодженого житла. На виконкомі Вознесенської міської ради розглянуто та затверджено 127 заяв й сума нарахованих виплат становить понад 8,5 мільйона гривень. А от на повне відшкодування за зруйноване житло подалося 14 сімей та прийнято рішення про надання компенсації 13 з них. Нараховано житлових сертифікатів на суму майже 16 мільйонів гривень. Тобто робота ця триває», — зазначила виконувачка функцій і повноважень начальника Вознесенської РВА.

Для підтримки соціально незахищених верств населення Вознесенською міською радою було прийнято в Комплексній програмі соціального захисту «Турбота» доповнення, а саме виділення коштів для приведення до відповідності документів власниками пошкодженого або зруйнованого житла через бойові дії.

«Хочу зауважити, що громади відповідально до цього поставилися й максимально направляють кошти на відновлення інфраструктури, залучаючи кошти благодійників, донорів тощо», — сказала вона.

Також Антоніна Шарата розповіла, що в Вознесенському районі два об'єкти реалізуються на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Відбувається капітальний ремонт протирадіаційного укриття та операційного відділення хірургічного корпусу поліклініки Вознесенської лікарні. Кошторисна вартість обидвох об'єктів складає понад 33 мільйона гривень

«Важливо відзначити, що інформація про пошкоджені об'єкти, процес їх відновлення та надання компенсації є ключовим для громад та людей, які зазнали збитків. Наявність цієї інформації допомагає краще розуміти процес відновлення та сприяє публічній прозорості», — підсумувала виконувачка функцій і повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації, заступниця начальника РВА Антоніна Шарата.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи Миколаївської ОВА, спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Миколаївській області, оголошено конкурс серед підприємців області на отримання фінансової підтримки.