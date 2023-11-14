Литовську балерину Ілзе Лієпу можуть позбавити громадянства за висловлювання, в яких вона підтримала російського диктатора Володимира Путіна і війну проти України.

Про це заявив Департамент міграції Литви, повідомляє РБК-Україна.

«У п’ятницю Департамент міграції надіслав запити до відповідальних установ країни з проханням дати оцінку публічним заявам Ілзе Лієпи», — йдеться у заяві.

За повідомленням департаменту, якщо буде встановлено, що дії цієї людини становлять загрозу національній безпеці, відомство підготує пропозицію МВС звернутися до президента з проханням про позбавлення громадянства.

Відповідно до закону про громадянство, особа втрачає литовське громадянство, набуте як виняток, якщо вона своїми діями загрожує інтересам безпеки Литви, публічно висловлює підтримку державі, що загрожує інтересам безпеки Литви або іншої держави-члена Європейського Союзу, їхнім союзникам.

Канцелярія президента Литви запевняє, що глава держави Гітанас Науседа ухвалить рішення з цього питання після отримання висновків Комісії з питань громадянства.

В інтерв’ю популярному російському YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Ілзе Лієпа, яка має як литовське, так і російське громадянство, засудила країни Балтії за їхню поведінку і підтримала війну проти України.

— У мене немає жодних сумнівів у тому, про що говорить наш президент. Хоча якраз з того боку кажуть, що ми обдурені, і що Кремль затуманив нам мізки. Але це вже справа кожного і вибір кожного. Мені здається, що це якраз зараз нарешті всі прекрасно і точно розуміємо, що це протистояння наших смислів, наших глибинних цінностей. На жаль, Україна стала розмінною монетою, але в нас немає іншого виходу, — сказала балерина.

Ілзе Лієпа — радянська і російська балерина, акторка театру і кіно, народна артистка РФ, народна артистка Карелії, лауреатка державної премії РФ і національної театральної премії «Золота маска».

У 2018 році була довіреною особою кандидата в мери Москви Сергія Собяніна.

У 2022 році підтримала напад Росії на Україну. 18 березня 2022 року виступила в «Лужниках» на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму та на підтримку військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс різко розкритикував вагання західних союзників у подальшій підтримці України, наголосивши, що так Кремль знову може повірити у свою перемогу.