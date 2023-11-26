Ізраїль отримав список третьої групи заручників, які будуть звільнені в неділю 26 листопада.

Про це The Times of Israel повідомила офіційна особа, знайома із справою.

Також офіс прем’єр-міністра повідомляє, що Ізраїль сповістив сім’ї, чиї близькі перебувають у списку заручників, переданому Катаром, який був посередником між Ізраїлем і ХАМАС.

Це буде третій день чотириденного перемир’я.

Нагадаємо, 22 листопада під час голосування рано вранці Кабінет міністрів Ізраїлю ухвалив угоду з ХАМАС про звільнення близько 50 заручників, які були викрадені під час терористичної атаки 7 жовтня в обмін на припинення вогню.