Один з заблокованих пунктів пропуску

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд домагатиметься відновлення дозволів для перевізників з України, що є однією з вимог протестувальників, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Глава уряду додав, що визнає низку аргументів протестувальників, і однією з вимог було саме відновлення дозволів для перевізників з України на в’їзд до ЄС.

— Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які, можливо, призведуть до того, що ті вантажівки, які повертаються порожніми через кордон, будуть пропущені, що вже зменшить принаймні до певної міри цей затор і цей протест водночас, — сказав Матеуш Моравецький.

Міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядхур представив у Сеймі інформацію про поточну ситуацію на кордоні з Україною.

Він розповів, що протягом трьох годин розмовляв з представниками перевізників. За словами міністра, вдалося досягти деяких позитивних рішень, зокрема, протестувальники відмовилися від блокади ще двох пунктів пропуску.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Також, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.