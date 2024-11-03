Лубінець вимагає від РФ списки військовополонених для обміну

Дмитро Лубінець, фото Віталій Носач/РБК-Україна

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець хоче отримати від РФ списки українських військовополонених, яких Росія терміново готова повернути.

Про це він написав 3 листопада у своєму Telegram-каналі.

«Як омбудсмен України бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в Росії усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути», — йдеться в повідомленні.

За його словами, нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна «не дає згоду», щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому він звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, щоб ці списки з громадянами України були надані.

Дмитро Лубінець наголосив, що Україна завжди готова приймати всі списки й всіх громадян. До того, як зазначив омбудсмен, Україна завжди готова до проведення обмінів військовополоненими.

«Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Зазвичай гальмує ці процеси РФ. І використовує це як метод впливу на українське суспільство», — зазначив він.

Нагадаємо, 26 жовтня в Миколаєві близько 100 людей та 50 автомобілів взяли участь у автопробігу на підтримку військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

Крім того, Миколаївська міська рада звернеться до Президента України, Голови Верховної Ради та уповноваженого з прав людини з проханням посилити публічне висвітлення інформації про військовополонених та зниклих безвісти, а також вжити більше заходів для повернення військових з полону.

Як відомо, у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.