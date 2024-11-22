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Відбулося двадцять пʼяте позачергове засідання Миколаївської обласної ради

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 18:28, 22 листопада, 2024

Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

У п’ятницю, 22 листопада відбулося позачергове засідання сесії Миколаївської обласної ради VIII-го скликання. У засіданні взяли участь 43 депутати. Також на заході були присутні представники ЗМІ.

«На порядку денному розглянули 10 питань і затвердили важливі рішення, які дозволять забезпечити стабільну роботу області та розвиток громад», – зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Серед ухвалених рішень:

Визнали повноваження нових депутатів обласної ради. Депутатський корпус поповнили Ольга Остапчук і Христина Малиш від партії «Наш край».

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Обрали заступників голови обласної ради. Ігор Щербина став першим заступником голови обласної ради, а Денис Андреєв – заступником голови обласної ради.

 Передали шкільні автобуси на баланс громад.

Внесли зміни до Статуту Миколаївського обласного академічного театру ляльок та Статуту Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. 

Внесли зміни до списку присяжних Снігурівського районного суду. 

Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада
Позачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаПозачергове засідання Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна рада

Відеозапис трансляції засідання доступний на офіційному YouTube-каналі Миколаївської обласної ради, а також усі рішення будуть опубліковані на офіційному сайті.

Нагадаємо, депутати Миколаївської обласної ради розглянуть кандидатури на посади першого заступника та заступника голови ради Антона Табунщика. Пропонують кандидатури Дениса Андрєєва та Ігоря Щербини.

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