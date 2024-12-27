США та Японія уклали угоду для посилення стримування ядерних загроз
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- Марія Хаміцевич
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10:14, 27 грудня, 2024
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Американський та японський уряди затвердили нові Керівні принципи розширеного стримування для зміцнення співпраці у сфері безпеки на тлі зростаючих стратегічних і ядерних загроз у регіоні.
Як йдеться у заяві Пентагону, «альянс стикається з дедалі серйознішими стратегічними і ядерними загрозами».
Зазначається, що документ спрямований на забезпечення стабільності та запобігання конфліктам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Керівні принципи були розроблені в рамках регулярного Діалогу з питань розширеного стримування. Мета — посилити консультації між союзниками, покращити комунікацію та запровадити нові механізми стратегічного стримування.
Документ передбачає:
- зміцнення оборонних можливостей США, підтриманих силами самооборони Японії;
- удосконалення стратегічних комунікацій для запобігання потенційним загрозам;
- спільне використання новітніх оборонних технологій та засобів реагування.
Союзники наголосили, що продовжуватимуть працювати над зміцненням механізмів стримування, щоб гарантувати мир і безпеку в регіоні.
Нагадаємо, що НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї перед загрозою, що зростає, з боку Росії та Китаю. Крім того, між членами Альянсу проводилися консультації щодо виведення ракет зі сховища та переведення їх у бойову готовність.
Слід зазначити, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про затвердження нової редакції «Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування». Доктрина 2024 року значно деталізує умови застосування ядерної зброї, розширює визначення противника та враховує сучасні види військових загроз, включно з повітряно-космічними.
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