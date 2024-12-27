США та Японія уклали угоду для посилення стримування ядерних загроз, фото: archive-share.america.gov

Американський та японський уряди затвердили нові Керівні принципи розширеного стримування для зміцнення співпраці у сфері безпеки на тлі зростаючих стратегічних і ядерних загроз у регіоні.

Як йдеться у заяві Пентагону, «альянс стикається з дедалі серйознішими стратегічними і ядерними загрозами».

Зазначається, що документ спрямований на забезпечення стабільності та запобігання конфліктам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Керівні принципи були розроблені в рамках регулярного Діалогу з питань розширеного стримування. Мета — посилити консультації між союзниками, покращити комунікацію та запровадити нові механізми стратегічного стримування.

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Документ передбачає:

зміцнення оборонних можливостей США, підтриманих силами самооборони Японії;

удосконалення стратегічних комунікацій для запобігання потенційним загрозам;

спільне використання новітніх оборонних технологій та засобів реагування.

Союзники наголосили, що продовжуватимуть працювати над зміцненням механізмів стримування, щоб гарантувати мир і безпеку в регіоні.

Нагадаємо, що НАТО веде переговори про розміщення більшої кількості ядерної зброї перед загрозою, що зростає, з боку Росії та Китаю. Крім того, між членами Альянсу проводилися консультації щодо виведення ракет зі сховища та переведення їх у бойову готовність.

Слід зазначити, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про затвердження нової редакції «Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування». Доктрина 2024 року значно деталізує умови застосування ядерної зброї, розширює визначення противника та враховує сучасні види військових загроз, включно з повітряно-космічними.