Росія готова, а з Україною складно: Трамп про стан переговорів щодо війни

Дональд Трамп, фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, на його думку, готова до мирної угоди щодо завершення війни в Україні. Водночас він підкреслив, що налагодити діалог із Володимиром Зеленським виявилося складнішим, ніж передбачалося.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

За словами Трампа, наразі США, ймовірно, вже мають попередню домовленість із Росією, однак ключовим залишається питання згоди України. Він висловив сподівання, що український президент погодиться на умови угоди.

— На мою думку, Росія готова. Багато хто казав, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей. Але тут ідеться про людяність, — сказав Дональд Трамп.

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Крім того, він знову розкритикував адміністрацію Джо Байдена за надмірну фінансову підтримку України. Він заявив, що на допомогу Києву витрачаються сотні мільярдів доларів, і натякнув, що ці кошти краще було б інвестувати всередині країни.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавню заяву Володимира Зеленського, в якій український лідер наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично анексію Криму.

У відповідь Дональд Трамп поставив риторичне питання — чому за півострів не боролися ще 11 років тому, коли його, за словами американського президента, «віддали без жодного пострілу».

За інформацією New York Post, з посиланням на анонімні джерела серед американських чиновників, Сполучені Штати прагнуть досягти повного припинення бойових дій найближчим часом.

Водночас, Вашингтон пропонує фактичне замороження конфлікту — з тим, щоб окуповані регіони залишалися під контролем Росії. США розглядають можливість визнання російської юрисдикції над Кримом як частини більш масштабної мирної угоди.

Очікувалося, що Київ надасть офіційну відповідь на ці пропозиції саме під час лондонської зустрічі 23 квітня. У разі досягнення згоди між Україною, США та європейськими країнами, домовленості могли б бути передані російській стороні для подальших переговорів.

Однак у день переговорів стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде до Лондона. Це спричинило перенесення зустрічі міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини. Замість неї пройшли перемовини на рівні високопосадовців п’яти країн.

За даними Sky News, «зниження рівня дипломатії» пов’язане з посиленням тиску з боку команди Дональда Трампа на Київ і Москву з метою досягнення припинення вогню.

Але слід зазначити, що під час зустрічі з міжнародними партнерами у Лондоні українська делегація озвучила незмінну позицію щодо врегулювання війни. Зокрема, що Україна відкрита до переговорів, але не на умовах капітуляції.

Також міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що українське суспільство не прийме варіант «замороженого конфлікту», представлений як мир, і не визнає анексію Криму.