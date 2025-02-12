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Якщо Україна не вступить до НАТО, то Україна побудує своє НАТО, — Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, фото: Getty ImagеsПрезидент Украины Владимир Зеленский, фото: Getty Imagеs

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу, то необхідно «будувати своє НАТО».

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Economist.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз членство України в НАТО здається малоймовірним через опір Німеччини та Угорщини. Однак, він вважає, що це може змінитися, якщо президент США Дональд Трамп «попросить про це».

Також глава держави додав, що якщо двері Альянсу «залишаться зачиненими», то Україна повинна «будувати своє власне НАТО» — тобто посилити власну армію.

«Ми повинні подвоїти армії. Щоб бути на одному рівні з російською армією», — заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, посилення власної армії за умови не вступу до НАТО є українським «планом Б».

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що членство України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року — нереалістичні сценарії мирного врегулювання війни. Він переконаний, що це спричинить ще більше страждань та кровопролиття.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські та міжнародні лідери були нечесними, роблячи заяви про вступ України в НАТО. 

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