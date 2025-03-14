«Хороший шанс, що кривава війна може нарешті закінчитися», — Трамп про розмову з Путіним

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вчора, 13 березня, розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним і вважає, що є шанси, що війна може завершитися.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

«Вчора ми мали дуже хороші і продуктивні дискусії з Президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися», — написав президент США.

Трамп також заявив, що в цей момент тисячі українських військових «повністю в оточенні» і перебувають у вразливому положенні. За його словами він попросив Путін «пошкодувати їх». Але він не уточнив про що саме йде мова.

«Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!», — написав він.

Скріншот допису Дональда Трампа

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну.

Як відомо, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна та сказав, що вона «багатообіцяюча, але не була повною».

Нагадаємо, 11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.