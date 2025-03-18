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Bloomberg: Путін висунув США умову для перемир’я з Україною

Володимир Путін, фото: GETTY IMAGESВолодимир Путін, фото: GETTY IMAGES

Під час візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви російський лідер Володимир Путін висунув умову, за якої Росія погодиться на перемир’я з Україною. Вона стосується військової допомоги Києву.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого європейського чиновника та трьох осіб у Москві, знайомих із позицією Кремля.

За словами джерел, Володимир Путін вимагає, щоб США припинили постачати Україні зброю. Це, на його думку, має стати передумовою для підписання угоди про припинення вогню.

Росія прагне повного припинення міжнародної військової допомоги Україні, однак її мінімальна мета — зупинити хоча б постачання від США.

Нагадаємо, що 13 березня Стів Віткофф прибув до Москви та провів переговори з Володимиром Путіним. Повідомлялося, що спецпосланцю Дональда Трампа довелося чекати зустрічі вісім годин, однак Дональд Трамп спростував цю інформацію, назвавши її авторів «хворими дегенератами».

Візит Віткоффа до Москви відбувся після зустрічі української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та радником із національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії. Там Київ підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Того ж дня Володимир Путін заявив, що Москва загалом згодна з цією ініціативою, однак, за його словами, залишаються питання, які потребують подальшого обговорення.

Після переговорів у Москві Стів Віткофф повернувся до США для консультацій із президентом Дональдом Трампом щодо подальших кроків.

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