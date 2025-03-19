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Guardian: Велика Британія не припинятиме військову допомогу Україні, незважаючи на вимоги Кремля

Велика Британія не припинятиме військову допомогу Україні, фото: varta1.com.uaВелика Британія не припинятиме військову допомогу Україні, фото: varta1.com.ua

Велика Британія продовжить навчання українських військових і постачання зброї, попри вимоги Росії щодо припинення іноземної військової допомоги для досягнення миру.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в британській оборонній сфері.

Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним британська влада підкреслила, що її позиція не змінилася. У 2025 році Лондон виділив на військову підтримку України 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (понад 5 мільярдів доларів), і ця допомога продовжуватиметься, незалежно від вимог Москви.

Раніше також Європейський Союз заявив, що продовжить постачання зброї Україні, навіть якщо буде погоджене 30-денне перемир’я.

Нагадаємо, що сам Дональд Трамп стверджує, що під час розмови з Володимиром Путіним питання припинення військової допомоги Україні не обговорювалося, попри заяви Кремля.

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