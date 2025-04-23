Україна розглядає всі можливі формати для припинення війни, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Україна не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й надалі до справжнього миру. Але припинення вбивств є завданням номер один.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у офіційному Telegram-каналі.

Президент зазначив, що Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Але це можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства.

«На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами — збереження життів», — написав Володимир Зеленський

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Він додав, що «Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші - відсутність терору».

«Була зустріч із партнерами в Парижі. Продовжуємо сьогодні в Лондоні – українська делегація вже почала зустрічі. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств — це завдання номер один», — зазначив президент.

Нагадаємо, що США пропонують мирну угоду, яка передбачає, що і Україна, і Росія мають поступитися частиною територій, які вони зараз контролюють. Також йдеться про заморожування конфлікту приблизно по нинішній лінії зіткнення.

Також Ді Венс заявив, що американці можуть відмовитися від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо не отримають позитивну відповідь.

Також нагадаємо, що Сполучені Штати передали Україні документ, який містить «остаточну» мирну пропозицію, що передбачає фактичне визнання частини окупованих територій за Росією, включно з Кримом. У документі, який передали українським чиновникам у Парижі, пропозиція названа ініціативою президента Дональда Трампа. США заявили, що вийдуть з переговорного процесу, якщо не буде досягнуто згоди найближчим часом.