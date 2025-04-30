«Він поважає мене»: Трамп натякнув на свою роль у стримуванні Путіна

Дональд Трамп, фото: ukrinform.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін, ймовірно, прагне завершити війну проти України. Водночас він вважає, що саме завдяки його перемозі на виборах Росія не змогла повністю окупувати Україну.

В інтерв’ю телеканалам ABC News та CNN Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи довіряє Володимиру Путіну. Натомість він наголосив, що загалом не довіряє багатьом людям, але вірить, що Путін його поважає.

За словами Дональда Трампа, саме це могло стримати главу Кремля від повномасштабного захоплення України.

— Якби не я, я думаю, що він хотів би захопити всю країну. І завдяки мені я справді вірю, що він готовий припинити бої, — наголосив він.

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Дональд Трамп підкреслив, що якби не його участь у виборах, Путін, найімовірніше, отримав би контроль над усією територією України. Раніше в одному зі своїх дописів Трамп розкритикував російські атаки на українські мирні міста та припустив, що Путін лише створює враження, ніби хоче зупинити війну, хоча насправді просто вводить в оману.

Коментуючи свою коротку зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп відзначив прагнення українського президента працювати на благо своєї країни. Він також зауважив, що Зеленський став спокійнішим і більше налаштованим на пошук шляхів до миру.

Нагадаємо, що під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом російський лідер Володимир Путін підтвердив готовність до переговорів з Україною без висування попередніх умов.

Слід зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.