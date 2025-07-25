Зеленський заявив, що голова Єврокомісії не телефонувала йому через закон про НАБУ і САП

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Andrew Medichini/AFP

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останніми днями не спілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Таким чином він спростував інформацію про нібито висловлене занепокоєння щодо закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами.

— Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн останніми днями. Усе, що про це писали, усе, що вона мені нібито говорила, — це фейк. Ми не мали розмови, — сказав президент.

Раніше, 23 липня, низка ЗМІ з посиланням на спікера Єврокомісії Гійома Мерсьє повідомляли, що Урсула фон дер Ляєн висловила Володимиру Зеленському стурбованість через ухвалення закону, який, за оцінкою Єврокомісії, може обмежити незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За словами речника, у Єврокомісії «дуже занепокоєні» цим питанням.

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Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Проте Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що після ухвалення цього закону САП працюватиме у складі Офісу Генпрокурора, але збереже власні провадження. Він наголосив, що «САП відповідно до Закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ».

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.