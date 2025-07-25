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Посол ЄС у розмові з генпрокурором підкреслила важливість незалежності НАБУ і САП

Зустріч посла ЄЄ в Україні Катаріни Матернової з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Фото: kmathernova/ХЗустріч посла ЄЄ в Україні Катаріни Матернової з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Фото: kmathernova/Х

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час зустрічі з генеральним прокурором Русланом Кравченком наголосила на важливості продовження реформ у прокуратурі.

Про це вона повідомила у своєму X.

За її словами, необхідно забезпечити незалежну роботу антикорупційних органів — НАБУ і САП. Також Катаріна Матернова зазначила, що підтримка реформ важлива для притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії.

«Мала розмову з новопризначеним генпрокурором Русланом Кравченком про необхідність продовжити реформу прокуратури, щоб забезпечити належне й незалежне функціонування НАБУ і САП», — написала вона.

Зустріч посла ЄЄ в Україні Катаріни Матернової з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Фото: kmathernova/ХЗустріч посла ЄЄ в Україні Катаріни Матернової з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Фото: kmathernova/Х
Зустріч посла ЄЄ в Україні Катаріни Матернової з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Фото: kmathernova/ХЗустріч посла ЄЄ в Україні Катаріни Матернової з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Фото: kmathernova/Х

Слід зазначити, що парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) 31 липня.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має «зміцнити» незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до Верховної Ради 24 липня.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

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Обшуки у НАБУ і САП

21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ.  Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.

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