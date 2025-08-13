Партія «Грузинська мрія» знову використала кадри руйнувань в Україні у передвиборчій рекламі
- Світлана Іванченко
15:06, 13 серпня, 2025
Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» оприлюднила новий рекламний ролик до місцевих виборів, де використала кадри руйнувань від війни в Україні.
Відео розмістили на офіційних сторінках партії у соцмережах.
У ролику з гаслом «Мир Грузії — більше добра Тбілісі» чергуються кадри столиці та зруйнованих українських міст, постраждалих від російської агресії.
Руйнування супроводжуються написом «Скажи ні війні!», а зображення парків і доріг у Грузії — закликом «Обирай мир!».
Це вже другий подібний випадок. У вересні 2024 року, перед парламентськими виборами, партія опублікувала схоже відео та банери.
