Сметанін вдруге очолив «Укроборонпром»: його обрали на конкурсі

Герман Сметанін. Фото: Укроборонпром

Наглядова рада «Укроборонпрому» призначила Германa Сметанінa генеральним директором державного концерну. Це вже його друге призначення на цю посаду.

За інформацією пресслужби концерну, конкурс проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson, яка спеціалізується на підборі топ-менеджменту.

Відбір відбувався серед 14 кандидатів, після чого рішення ухвалили за підсумками фінальних співбесід із претендентами зі шорт-листа.

«Рішення про призначення нового Генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сметанін вже керував «Укроборонпромом» у 2023 році, а згодом, у 2024-му, очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

