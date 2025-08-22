Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    22 серпня, 2025

  • 26°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський відповів на «гарантії» з боку Росії

Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва не планує завершувати війну проти України, а навпаки — використовує ультиматуми, аби відтермінувати її закінчення.

Про це він сказав, під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, Москва не має жодного права вимагати гарантій, адже саме вона розв’язала агресію проти України.

— Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору, — сказав Володимир Зеленський.

Реклама

Президент підкреслив, що Росія не збирається припиняти війну, натомість намагається затягнути її за допомогою ультиматумів.

— Я вважаю так: тиждень тому, чи два тижні тому, неважливо — Росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилась. Вона не хоче, і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни, — зазначив Володимир Зеленський. 

Зеленський також вважає, що Кремль прагне уникнути жорстких санкцій з боку США та зменшити політичний тиск Вашингтона.

Раніше у Москві заявили, що гарантії безпеки для України, на думку російської сторони, мала б забезпечувати і сама Росія.

Нагадаємо, що Туреччина заявила про готовність долучитися до системи гарантій безпеки для України, взявши відповідальність за безпеку в морі.

Останні новини про: Війна в Україні

В Україну повернули 65 людей, яких Росія депортувала на кордон з Грузією
Зеленський: Туреччина хоче взяти на себе гарантії морської безпеки України
В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей
Реклама

Читайте також:

новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей
Зеленський: Туреччина хоче взяти на себе гарантії морської безпеки України
В Україну повернули 65 людей, яких Росія депортувала на кордон з Грузією

Подробиці обшуків у мерії Миколаєва та ДЖКГ через конкурс на сортування сміття: «Вилучено документацію та інші речі»

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», - Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

3 години тому

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay