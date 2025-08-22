Зеленський відповів на «гарантії» з боку Росії

Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва не планує завершувати війну проти України, а навпаки — використовує ультиматуми, аби відтермінувати її закінчення.

Про це він сказав, під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, Москва не має жодного права вимагати гарантій, адже саме вона розв’язала агресію проти України.

— Вони на нас напали… І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору, — сказав Володимир Зеленський.

Реклама

Президент підкреслив, що Росія не збирається припиняти війну, натомість намагається затягнути її за допомогою ультиматумів.

— Я вважаю так: тиждень тому, чи два тижні тому, неважливо — Росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилась. Вона не хоче, і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський також вважає, що Кремль прагне уникнути жорстких санкцій з боку США та зменшити політичний тиск Вашингтона.

Раніше у Москві заявили, що гарантії безпеки для України, на думку російської сторони, мала б забезпечувати і сама Росія.

Нагадаємо, що Туреччина заявила про готовність долучитися до системи гарантій безпеки для України, взявши відповідальність за безпеку в морі.