Трамп не хоче бути присутнім на можливій зустрічі Путіна та Зеленського

Дональд Трамп. Фото: Getty Images/Nathan Howard

Дональд Трамп заявив, що не прагне брати участь у можливій зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Про це, як повідомляє Sky News, глава Білого дому сказав у п’ятницю журналістам під час пресконференції.

За словами Трампа, стосунки двох лідерів «як олія та оцет», і він би «не хотів у це вв’язуватися».

— Ми подивимося, чи зможуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, це як олія та оцет — вони не дуже добре ладнають, з очевидних причин. Але подивимося. А тоді стане зрозуміло, чи доведеться мені бути присутнім. Я б волів цього уникнути, — заявив він.

Нагадаємо, раніше керівник Кремля Володимир Путін під час розмови із американським президентом Дональдом Трампом запропонував провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.