    9 вересня, 2025

Компенсаційний механізм для України: у Гаазі стартував фінальний етап переговорів

Штаб-квартира МКС у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty ImagesШтаб-квартира МКС у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty Images

У Нідерландах розпочався заключний раунд перемовин щодо запуску міжнародного механізму компенсацій для постраждалих від російської агресії.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

За її словами, переговори стартували 9 вересня в Гаазі. У них беруть участь представники 56 країн, а також Європейського Союзу та Ради Європи.

Механізм працюватиме на основі вже створеного Реєстру збитків від агресії РФ. Він дозволить здійснювати виплати людям, які зазнали втрат через війну.

«Це буде перевірка для світу: чи готовий він сказати агресору — «ти заплатиш за кожне зруйноване життя і за кожен зруйнований дім», — наголосила Ірина Мудра.

Слід нагадати, що ініціатива створення глобального компенсаційного механізму для відшкодування збитків від російської агресії була запущена Міністерством юстиції України у травні 2022 року разом із міжнародними партнерами.

Механізм передбачає три основні елементи:

  • Реєстр збитків, куди вносяться дані про завдану шкоду;
  • Комісію з розгляду заяв, яка ухвалюватиме рішення про компенсації;
  • Фонд для виплат постраждалим.

У квітні 2024 року запрацював Реєстр збитків — перший елемент механізму. Він став базою для збору та систематизації інформації про шкоду, завдану Україні війною.

У березні 2025 року Реєстр збитків і Офіс генерального прокурора підписали угоду про обмін електронними даними. Це дозволить у майбутньому швидко перевіряти та обґрунтовувати заявки на компенсації. Передбачається, що компенсаційний механізм розмістять у Нідерландах.

Крім цього, у Гаазі підготовлено проєкт спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, який неофіційно називають «трибуналом для Путіна». Цей трибунал займатиметься справами 20 високопосадовців Росії та Білорусі.

