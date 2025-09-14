Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Данія дозволила українській компанії збудувати завод ракетного палива з послабленням понад 20 законів

Данія дозволила українській компанії збудувати завод ракетного палива з послабленням понад 20 законів. Фото: getty imagesДанія дозволила українській компанії збудувати завод ракетного палива з послабленням понад 20 законів. Фото: getty images

Уряд Данії планує застосувати особливий механізм, який дозволяє тимчасово ігнорувати низку законів та нормативних актів, аби пришвидшити запуск виробництва твердого ракетного палива українською компанією Fire Point.

Про це повідомляє данський суспільний мовник DR.

Згідно з проєктом виконавчого розпорядження, біля авіабази «Скридструп» можуть не застосовувати понад 20 правил, переважно у сфері будівництва та екології. Це стало можливим завдяки ухваленому раніше закону, який дозволяє уряду скасовувати окремі норми у випадку проєктів, пов’язаних з обороною чи надзвичайними ситуаціями цивільного характеру.

Як пояснює юридичний консультант аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе, компанію тимчасово звільнять від дії частини нормативів, зокрема тих, що стосуються контролю ризиків великих аварій із небезпечними речовинами.

Водночас Данське управління з питань бізнесу зазначає, що мова йде лише про процедурні вимоги, які можуть затримати запуск виробництва. Усі змістовні норми мають залишитися чинними. За даними відомства, згодом Fire Point повинна буде виконати всі стандартні вимоги, а державні органи здійснюватимуть постійний нагляд за безпекою, охороною здоров’я та довкілля.

Слід зазначити, що у межах нової програми підтримки від Данії Ukraine Transition Program на 375 мільйонів доларів більшу частину коштів — понад 60% — спрямують на відновлення Миколаївської області.

Нагадаємо, керівник офісу Посольства Данії у Миколаєві Якоб Хансен привітав містян з Днем міста словами «Разом нас багато — нас не подолати».

