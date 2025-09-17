Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  • середа

    17 вересня, 2025

Мецола анонсувала відкриття в Києві представництва Європарламенту під час свого виступу в Раді

Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді 17 вересня. Фото: скриншот з прямої трансляціїРоберта Мецола під час виступу у Верховній Раді 17 вересня. Фото: скриншот з прямої трансляції

У Києві відкриється постійне представництво Європейського парламенту.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола, виступаючи у Верховній Раді 17 вересня.

Вона зазначила, що такий крок дозволить Європарламенту бути присутнім в Україні та працювати поруч із українськими інституціями щодня.

— Цього тижня для того, щоб ще більше посилити нашу співпрацю, ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч із вами кожного дня, — сказала Роберта Мецола.

Роберта Мецола підкреслила, що Європарламент продовжуватиме підтримувати Україну до відновлення миру та до моменту, допоки країна не займе «своє місце в європейській родині».

— Ми маємо чітко говорити про те, над яким миром ми працюємо. Фальшивий мир лише відкладе війну на декілька місяців або років. І ця війна матиме ще гірші наслідки. Наша позиція чітка: мир має бути постійним і спиратися на справедливість і гідність. Мир який поважає сувернітет України. Європа, як і Україна, завжди хотіла миру. Для цього і заснували Європейський Союз. Але це має бути справжній мир, тривалий, завдяки якому ми всі будемо в безпеці, — наголосила вона.

Голова Європарламенту повідомила, що роботи над 19-им пакетом санкцій проти Росії все ще триває, а також наголосила на подальших планах ЄС відмовитися від російської нафти і газу та посилити боротьбу з тіньовим флотом РФ.

Вона також розповіла, що наступним кроком на шляху України до вступу в ЄС стане відкриття переговорного «кластеру основ». Мецола підкреслила, що членство України в ЄС є гарантією безпеки для Києва і підкреслила, що відновлення повноважень антикорупційних органів стане важливою основою членства держави у Євросоюзі.

— Особливо важливим є законодавство, пов'язане з планами України. Особливо це стосується відновлення повноважень ваших антикорупційних органів. Верховна Рада показала рішучість у прийнятті законодавства, яке відповідає Євросоюзу, — сказала вона під час виступу.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Президентка Європарламенту прибула до Києва з візитом.

