Президентка Європарламенту прибула до Києва з візитом. Фото: скріншот з соцмережі Х

Роберта Мецола, Голова Європарламенту, прибуде до Києва з візитом у середу, 17 вересня.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X.

Програма візиту наразі невідома. Президентка Європарламенту лише опублікувала фото поруч із потягом Укрзалізниці з підписом «Наступна зупинка — Київ».

За словами народного депутата з фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренко, у скоро планується її виступ у Верховній Раді.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 17 вересня, російська атака по енергетичній інфраструктурі «Укрзалізниці» спричинила збої у русі поїздів.