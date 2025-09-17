Президентка Європарламенту прибула до Києва з візитом
- Ірина Олехнович
10:38, 17 вересня, 2025
Роберта Мецола, Голова Європарламенту, прибуде до Києва з візитом у середу, 17 вересня.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X.
Програма візиту наразі невідома. Президентка Європарламенту лише опублікувала фото поруч із потягом Укрзалізниці з підписом «Наступна зупинка — Київ».
За словами народного депутата з фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренко, у скоро планується її виступ у Верховній Раді.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 17 вересня, російська атака по енергетичній інфраструктурі «Укрзалізниці» спричинила збої у русі поїздів.
