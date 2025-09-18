До Києва з візитом прибув міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш. Фото: оборонне відомство Польщі

У четвер, 18 вересня, до Києва з офіційним візитом прибув міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Як повідомляє оборонне відомство Польщі у соцмережі X, наразі він перебуває у столиці разом із делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.

Під час візиту очільник польського Міноборони планує обговорити зі своїм українським колегою питання військової співпраці, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію у контексті триваючої російської агресії.

Нагадаємо, вчора Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва з візитом, під час якого анонсувала відкриття в Києві нового представництва.