Генсек НАТО заявив, що не втручатиметься у рішення США щодо ракет Tomahawk для України

НАТО не втручається у дискусії про постачання Tomahawk, — Рютте. Фото: president.gov.ua

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не втручатиметься у дискусії щодо можливого постачання крилатих ракет Tomahawk Україні.

Про це він повідомив під час пресконференції після засідання Ради Україна — НАТО, пише Sky News.

Марк Рютте позитивно оцінив заплановану зустріч президента України Володимира Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка має пройти 17 жовтня у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання про підтримку ініціативи США щодо передачі Україні ракет Tomahawk, генсек зазначив: «Я не втручатимуся в це, це залежить від окремих союзників».

Він додав, що головна мета Альянсу — домогтися завершення війни через дипломатичні засоби.

«Зрештою, нам потрібно досягти того, щоб Путін сів за стіл переговорів, щоб розпочалися змістовні переговори і щоб ми довели цю жахливу війну до кінця», — наголосив Марк Рютте.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.