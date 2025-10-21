  • вівторок

Клуб

Ніхто, окрім Зеленського, не має права домовлятися про території України, — Макрон

Емманюель Макрон заявив, що переговори щодо України має вести тільки Зеленський. Фото: Getty ImagesЕмманюель Макрон заявив, що переговори щодо України має вести тільки Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що будь-які переговори, які стосуються території України, може вести виключно президент Володимир Зеленський.

Як пише The Guardian, під час спілкування з журналістами Емманюеля Макрона попросили прокоментувати заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

«Ніхто інший цього не може зробити. Тому саме Україна має вирішувати сама за себе і за свою територію», — зазначив французький лідер.

Раніше The Washington Post із посиланням на двох посадовців повідомляли, що під час телефонної розмови президент Росії Володимир Путін зажадав від президента США Дональда Трампа, щоб Україна здала Росії повний контроль над Донецькою областю як умову завершення війни.

Водночас Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею припинення війни між Росією та Україною на поточних лініях фронту, але заперечив, що закликав Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області. На його думку, Донецька область має залишатися «розділеною так, як є», адже «78% території вже контролює Росія».

Крім цього, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту для початку переговорів не змінилася.

