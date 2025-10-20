Трамп заперечив, що закликав Зеленського поступитися Донбасом. Фото: Офіс Президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею припинення війни між Росією та Україною на поточних лініях фронту, але заперечив, що закликав Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.

Про це американський лідер сказав журналістам на борту президентського літака, повідомляє Reuters.

— Ми вважаємо, що те, що вони повинні зробити, — це просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз перебувають, на лініях фронту. Решту дуже важко обговорювати, якщо ви збираєтеся казати: «Ви берете це, ми беремо те», — заявив Дональд Трамп.

На його думку, Донецька область має залишатися «розділеною так, як є», адже «78% території вже контролює Росія».

Реклама

Водночас Reuters зазначає, що пропозиція припинення вогню пролунала після того, як Зеленський відмовився від будь-яких територіальних поступок Москві.

Під час зустрічі з українською делегацією Трамп, за даними двох джерел агентства, закликав Київ «відмовитися від частини території» й обговорював можливість гарантій безпеки як для України, так і для Росії, що, за словами співрозмовників, викликало занепокоєння в української сторони.

— Це було досить погано. Послання було таким: «Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, якщо не укладе угоду з Росією», — розповіло одне з джерел Reuters.

Раніше про подібні пропозиції Трампа вже писали Financial Times і The Washington Post. Джерела FT стверджували, що під час обговорення американський президент «відкинув карти лінії фронту» і наполягав, щоб Зеленський «віддав Путіну увесь Донбас», повторюючи тези, які напередодні озвучував російський президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько». Також він запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.