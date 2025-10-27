  • понеділок

Зеленський провів Ставку та доручив «розширити географію» ударів углиб РФ

Зеленський доручив «розширити географію» ударів углиб РФ. Ілюстративне фото: Міністерство оборони УкраїниЗеленський доручив «розширити географію» ударів углиб РФ. Ілюстративне фото: Міністерство оборони України

Президент Володимир Зеленський під час проведення Ставки верховного головнокомандувача дав військовим завдання збільшити територію ураження українською далекобійною зброєю вглибині Росії.

Про це він повідомив в соцмережах.

За його словами, головною темою обговорення під час Ставки була спроможності України «для далекобійних санкцій проти Росії». На зустрічі були присутні виробники зброї, а також всі, хто відповідає за її застосування.

— Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська «нафтопереробка» вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що наразі триває робота з виробниками для довгострокових контрактів, адже термін три роки «дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська».

Зеленський пообіцяв, що кількість таких укладених контрактів буде більшою. Він розповів також, що були на Ставці і доповіді щодо російських ударів проти української інфраструктури й енергетичних об'єктів.

— Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення, — сказав президент.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на заяви президента Росії Володимира Путіна про успішні випробування ядерної крилатої ракети «Буревісник».

