Зеленський провів Ставку та доручив «розширити географію» ударів углиб РФ
Світлана Іванченко
20:44, 27 жовтня, 2025
Президент Володимир Зеленський під час проведення Ставки верховного головнокомандувача дав військовим завдання збільшити територію ураження українською далекобійною зброєю вглибині Росії.
Про це він повідомив в соцмережах.
За його словами, головною темою обговорення під час Ставки була спроможності України «для далекобійних санкцій проти Росії». На зустрічі були присутні виробники зброї, а також всі, хто відповідає за її застосування.
— Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська «нафтопереробка» вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності, — зазначив Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що наразі триває робота з виробниками для довгострокових контрактів, адже термін три роки «дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська».
Зеленський пообіцяв, що кількість таких укладених контрактів буде більшою. Він розповів також, що були на Ставці і доповіді щодо російських ударів проти української інфраструктури й енергетичних об'єктів.
— Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення, — сказав президент.
Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на заяви президента Росії Володимира Путіна про успішні випробування ядерної крилатої ракети «Буревісник».
