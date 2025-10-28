Зеленський: Україна готова воювати ще кілька років, але потребує стабільної підтримки ЄС

Зеленський заявив, що Україна готова воювати ще кілька років. Фото: Офіс президент України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру воювати десятиріччями, але країні потрібна стабільна фінансова підтримка від Європейського Союзу.

Європейські партнери, за його словами, вже обговорюють можливість допомоги щонайменше протягом найближчих двох-трьох років, пише «Інтерфакс-Україна».

— Зараз, коли хтось каже, що Україна ще готова кілька років воювати, я ще раз це підкреслив всім європейським лідерам. Я їм сказав — ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма — 2-3 роки. Давайте акцентуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні, — зазначив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент додав, що війна може завершитися раніше, однак гроші все одно потрібні для відновлення країни та забезпечення українських військових.

— Тому що повернеться Путін знову з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, — ми поки що не знаємо. І тому це важливо зрозуміти — якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів, — пояснив глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив, що фінансова допомога може надходити з заморожених російських активів. За його словами, ці кошти Україна зможе використовувати або на зброю, або на відбудову — залежно від ситуації на фронті.

Раніше Володимир Зеленський закликав учасників засідання Європейської ради ухвалити механізм використання заморожених російських активів. За його словами, запропонована модель «законна і справедлива» та базується на ідеї майбутніх репарацій.

Він переконаний, що в руках європейських країн нині перебувають значні кошти, які можуть не лише посилити стійкість України, а й сприяти розвитку самих країн ЄС.

Водночас Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» Європейського Союзу на суму 140 мільярдів євро, який планувалося профінансувати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали розгляд питання до грудня, через що Україна не зможе отримати кошти на початку 2026 року.