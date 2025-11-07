Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет Tomahawk, — Стефанішина

Ольга Стефанішина заявила, що Україна веде позитивні переговори зі США про закупівлю ракет Tomahawk. Фото: РБК-Украина

Україна проводить позитивні переговори зі Сполученими Штатами про закупівлю ракет Tomahawk та іншої зброї дальньої дії.

Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина в етері програми Balance of Power, пише Bloomberg.

За її словами, обговорення тривають, і над розширенням можливостей української армії працюють кілька делегацій.

«Обговорення ще тривають, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання більших військових можливостей у США. Це не тільки Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальньої та ближньої дії, і я можу тільки сказати, що це досить позитивно», — зазначила Ольга Стефанішина.

Як наголошує видання, її заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що наразі не розглядає можливості передати Tomahawk Україні.

Посол також прокоментувала нещодавні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, назвавши цей період «дуже важким для України».

Вона підкреслила, що Україна працює над тим, аби отримати більше засобів протиповітряної оборони, адже будь-яке зволікання чи відмова чинити тиск на Росію «дає їй зелене світло для нарощування своїх можливостей».

Слід зазначити, що Пентагон дав дозвіл на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Там дійшли висновку, що передача ракет Україні не зашкодить американським арсеналам. Проте президент США Дональд Трамп під впливом Росії вирішив поки що не схвалювати це рішення.

Попри це, нагадаємо, джерела телеканалу стверджують, що Вашингтон не повністю відмовився від ідеї постачання ракет. Адміністрація підготувала план швидкої передачі Tomahawk Україні, якщо Дональд Трамп змінить рішення.

Водночас американські військові досі опрацьовують технічні та навчальні питання: зокрема, як саме Україна зможе запускати ці ракети. Tomahawk зазвичай запускають із кораблів або підводних човнів, однак ураховуючи стан українського флоту, їх, імовірно, розміщуватимуть на наземних пускових установках, які можуть надати США.